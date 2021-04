Gmina Solina stawia na czysty Zalew Soliński. Uzdrowisko Polańczyk ma nowoczesną oczyszczalnię ścieków [ZDJĘCIA]

PLUS TYLKO U NAS Afera szczepionkowa: Rzeszów na ustach całej Polski. Dr Stanisław Mazur: Proszę nas nie wikłać w politykę

Wciąż nie może pogodzić się z tym, że dotknęło go to polskie piekiełko: wszyscy narzekają, że szczepienia idą byt wolno, a kiedy zerwał z bezwładem państwowego systemu i ruszył sprintem, zalała go fala hejtu. Bo dążył do tego, by społeczeństwo jak najszybciej osiągnęło upragnioną „odporność stadną” i przestało się dusić w kolejnych lockdownach? Bo postąpił, jak powinien postąpić lekarz?