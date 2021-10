Gnojnica. Kierujący mazdą stracił panowanie nad samochodem i dachował w rzece [ZDJĘCIA] OPRAC.: Marcin Trzyna

Funkcjonariusze wyjaśniają okoliczności wypadku, do którego doszło w miejscowości Gnojnica (gmina Ropczyce). Kierujący mazdą zjechał z drogi na pobocze, a następnie wjechał do rzeki, gdzie pojazd przewrócił się na dach. Kierujący został przewieziony do szpitala.