Goprowcy mają w Bieszczadach pełne ręce pracy. Pomocy potrzebują turyści, którzy doznali urazów, zasłabli, mają problemy z sercem

W ostatnich dniach ratownicy z Ustrzyk Górnych udzielali pomocy kobiecie, która znajdowała się na czerwonym szlaku z Połoniny Wetlińskiej do Brzegów Górnych i nie mogła kontynuować marszu. Po ewakuacji w noszach Konga a następnie quadem została ona przekazana załodze Bieszczadzkiego Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Sanoku w Sanoku.

W trakcie tego zdarzenia ratownicy z Cisnej z kolei udzielali pomocy kobiecie, która podczas schodzenia szlakiem z Wielkiej Rawki do Ustrzyk Górnych, upadła, w wyniku czego doznała urazu stawu skokowego oraz kości przedramienia. Po zwiezieniu quadem z przyczepką na parking również została przekazana do karetki Bieszczadzkiego Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Sanoku.

Późnym popołudniem Ci sami ratownicy zostali jeszcze zadysponowani do Wetliny, gdzie przebywał mężczyzna z podejrzeniem udaru. Do tego zdarzenia wysłane zostało Lotnicze Pogotowie Ratunkowe, które przetransportowało mężczyznę do szpitala.