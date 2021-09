GOŚĆ NOWIN. Nowe opowiadania Romana Madejowskiego. Minimalistyczne pod względem formy, ale nie treści [WIDEO]

Pisarz debiutował powieścią „Niech żyje nam rezerwa”, nagrodzoną w konkursie na debiut powieściowy wydawnictwa Czytelnik, o której Marek Nowakowski napisał w dzienniku „Życie”, że to „majstersztyk literacki”, zaś Piotr Bratkowski w „Gazecie Wyborczej” oddał autorowi to, że „przełamał schemat pisania o wojsku”. W 2017 roku opublikował zbiór opowiadań wspomnieniowych o latach dzieciństwa spędzonego w Rzeszowie pt. „Z krawężnika”. Za te opowiadania Autor był nominowany do prestiżowej Nagrody Literackiej Europy Środkowej Angelus.

„Jeszcze inne opowiadania” różnią się od poprzedniego tomu sporą dawką czarnego humoru i absurdalnych sytuacji. Szaleństwo jest w nich normą. Teksty są minimalistyczne pod względem formy, ale nie treści. Do ich przeczytania zachęca Piotr Samolewicz w rozmowie wideo z Autorem. Zapraszamy do jej obejrzenia: