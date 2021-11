Groźnie wyglądająca kolizja w Przemyślu. Na ul. Paderewskiego kierująca oplem wypadła z drogi i uderzyła w garaż [ZDJĘCIA] Łukasz Solski

Do zdarzenia doszło we wtorek w Przemyślu. Kierująca oplem jadąc ul. Paderewskiego do góry, na zakręcie w prawo nie dostosowała prędkości do panujących warunków, zjechała na przeciwległy pas, a następnie wypadła z drogi. Samochód zahaczył o pień drzewa, przewrócił się na lewy bok i uderzył w garaż. Kierująca została przebadana przez pogotowie ratunkowe, nie wymagała transportu do szpitala. Była trzeźwa.