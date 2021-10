Groźny haker komputerowy z Ukrainy, który wpadł na granicy w Korczowej, został przekazany do USA. Czeka na proces

W 2020 r. Gleb Ołeksandr I.-T. był jedną z najbardziej poszukiwanych przez służby USA osób, wśród podejrzewanych o przestępstwa komputerowe. Od co najmniej maja 2016 r. Ukraniec włamywał się do komputerów Amerykanów.

- Według aktu oskarżenia I.-T. kontrolował botnet, czyli sieć komputerów zainfekowanych złośliwym oprogramowaniem i sterowanych przez niego, bez wiedzy ich właścicieli. Wykorzystywał botnet do przeprowadzania ataków brute-force (komputer próbuje złamać hasła, wyszukując wszystkich możliwych kombinacji znaków-przyp. red). W trakcie przestępstwa I.-T. chwalił się, że jego botnet był w stanie odszyfrować dane uwierzytelniające logowanie z co najmniej 2 tys. komputerów tygodniowo - twierdzi Biuro Prokuratora Ministerstwa Sprawiedliwości USA Środkowego Dystryktu Florydy. W tym stanie I.-T. miał dokonać pierwszych przestępstw.

Następnie oskarżony, według śledczych, na czarnym rynku internetowym miał sprzedawać zdobyte dane.

- Dane uwierzytelniające były wykorzystywane do ułatwiania szerokiej gamy nielegalnych działań, w tym oszustw podatkowych i ataków ransomware - twierdzą amerykańscy śledczy. Ransomware to złośliwe oprogramowanie, które blokuje komputer ofiary i w zamian za jego odblokowanie żąda wpłacenia okupu, obecnie najczęściej w trudnej do namierzenia kryptowalucie. Ta plaga jakiś czas temu dotarła również do Polski.