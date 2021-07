Groźny wypadek we Fredropolu. Cztery osoby zabrano do szpitala [ZDJĘCIA] Łukasz Solski

Do grośnie wygladającego wypadku z udziałem dwóch osobówek doszło w niedzielę przed godz. 12 we Fredropolu w pow. przemyskim. Zderzyły się fiat, którym jechały 3 osoby (dwie kobiety i mężczyzna) i seat, którym podrózował tylko kierowca. Wszyscy po wypadku zostali zabrani na badania do szpitala. Ich życiu nie zagraża jednak niebezpieczeństwo. Po wypadku droga czasowo zablokowana. Zobaczcie zdjęcia: