Grzegorz Braun organizuje festyn w Rzeszowie i uderza w Konrada Fijołka

W samo południe akcję rozpoczęła konferencja prasowa z "rzeszowianami, którzy się w Rzeszowie nie urodzili".

- Słyszymy takie głosy, żeby nie wpuszczać obcych do Rzeszowa. Oto pojawia się pytanie: jakich obcych? Przecież Rzeszów do niedawna liczył kilkadziesiąt tysięcy mieszkańców, a reszta, to mieszkańcy, którzy przyjechali tu z okolicznych miejscowości, a nawet z całego Podkarpacia. Czy oni są gorsi? Czy o to chodzi, aby dzielić i segregować tak mieszkańców. To wydaje się namiastką ksenofobii, a nawet faszyzmu. I my dzisiaj mówimy, że faszyzm w Rzeszowie nie przejdzie