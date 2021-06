Grzegorz Braun podsumował kampanię wyborczą: Dajcie ludziom normalnie żyć [ZDJĘCIA]

- Mieszkańcy alarmowali nas o problemach. Jak tylko mogliśmy, staraliśmy się je rozwiązywać. Podnosiliśmy te problemy, aby ujrzały światło dzienne. Na tym się skupiamy i to – mam nadzieję - będziemy dalej robić w drugiej turze. Po wyborach nasz kandydat zajmie się rozwiązywaniem tych problemów w ratuszu – mówił Tomasz Buczek.

Poseł Konfederacji cieszył się, że w czasie kampanii wyborczej na prezydenta Rzeszowa mógł powiedzieć wiele słów otwarcie, bez zbędnego języka dyplomacji. - To była długa kampania. Władza w sposób nieuczciwy pogrywała z rzeszowianami. Mam nadzieję, że to się skończyło i werdykt wyborczy pozostanie w rękach rzeszowian w tę niedzielę – komentował Grzegorz Braun.

Włodzimierz Skalik, szef sztabu mówił o wielkich trudnościach w organizowaniu konferencji prasowych na początku kampanii. – Niemal na każdej konferencji towarzyszyli nam policjanci, którzy natychmiast podejmowali bezprawne działania utrudniające kampanię. To dzięki naszemu kandydatowi ta kampania zmieniła oblicze. Nasi konkurenci zrozumieli, że nie tędy droga i zaczęli naśladować nasze pomysły kampanijne.

- Nie stały za nami wielkie korporacje, ani wielkie pieniądze. Nie mogliśmy być widoczni wszędzie. Jednak zrobiliśmy wszystko, aby wyjść do ludzi i z nimi rozmawiać. Przykładem takiej inicjatywy były rzeszowskie „Strefy uśmiechu”, które jeszcze w kwietniu, w niepogodzie, w twardym lockdownie, gościły na Lisiej Górze. Nie znam ani nie słyszałam o nikim, kto by na skutek wspólnie spędzonego czasu, zachorował na tę ciężką chorobą. Mógł ewentualnie wrócić z katarem przez niepogodę. „Strefy uśmiechu” są inicjatywą, która powinna zostać w Rzeszowie na zawsze. Wierzę, że pan poseł Grzegorz Braun zrobi wszystko, aby nasze dzieci i rodziny, mogły znów żyć normalnie.

„Stop poszerzaniu miasta” to było jedno z głównych haseł wyborczych w kampanii Grzegorza Brauna. Wiesław Walat, były wiceprezydent Rzeszowa, podkreślił, że Rzeszów nie może już więcej poszerzać swoich granic.

Kobiety poparły Grzegorza Brauna: to kandydat godny podziwu

- Miasto już powinno skończyć z grabieżczym przyłączaniem sołectw sąsiednich gmin. Mamy już tyle terenów, że przez najbliższe dwa pokolenia trzeba będzie je zagospodarować. Oceniam, że jest to wartość ok. 15 mld zł. Miastu brakuje tych pieniędzy przy tym zadłużeniu, które jest rozłożone do lat 50-tych XXI wieku. Trzeba wrócić na ziemię.

O 11.30 Grzegorz Braun spotkał się z rzeszowskimi seniorami. O godz. 14. porozmawia z mieszkańcami osiedla Słocina. A wieczorem kandydat na prezydenta Rzeszowa pojawi się w Strefie Kibica na rzeszowskim rynku przed meczem otwarcia piłkarskich Mistrzostw Europy 2021.