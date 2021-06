Grzegorz Krychowiak przed meczem ze Słowacją na Euro 2020: Ważne, żebyśmy to my pierwsi strzelili gola

Korespondencja własna z Sankt Petersburga

O pierwszym wrażeniu:

Przywitali nas fani pod hotelem, słyszeliśmy śpiewy, więc to nas cieszy, że będą kibice na stadionie. Będzie też mój brat, który przyjechał. Pogoda jest dobra, wszystko jest idealne.

O „11” na mecz:

Jeszcze nie posiadamy takich informacji.

O postępach w postawie zespołu po pierwszych dwóch zgrupowaniach:

Wydaje mi się, że przez te dwa pierwsze zgrupowania praca była bardzo dobrze wykonana. Pierwsze wnioski będziemy mieć jednak dopiero jutro po meczu.

O najmocniejszych stronach zespołu:

Patrząc na nasze możliwości w ofensywie jestem przekonany, że my będziemy strzelać bramki. Jeżeli jednak chcemy osiągnąć sukces to musimy grać lepiej w defensywie i jesteśmy w stanie to zrobić. Pewne postępy było już widać, jak na przykład z Rosją, ale niestety rywale oddali jeden strzał i zdobyli jedną bramkę.