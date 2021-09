Grzegorz Leśniak: Mamy określone scenariusze i na pierwszą ligę, i na ewentualną PGE Ekstraligę

Wszystko co najlepsze jeszcze przed wami. Na horyzoncie jest PGE Ekstraliga…

Chcemy w najbliższym czasie znaleźć się w PGE Ekstralidze. Kto wie, może uda się to już teraz, co byłoby czymś nie do opisania. Chcieliśmy się przecież tylko i aż utrzymać w 1 lidze. Wiemy, z czym wiąże się jazda w najwyższej klasie rozgrywkowej. 6,5 miliona zł netto od telewizji, od najbliższego sezonu dla każdej drużyny PGE Ekstraligi nie przysłania nam trzeźwego myślenia. Skala wydatków w najwyższej lidze jest bowiem potężna. Oczywiście, absolutnie nie hamujemy. Jeśli wygramy ligę, podkreślam jeśli, bo przed nami finałowy dwumecz z bardzo mocnym rywalem, który koniecznie chce się w PGE Ekstralidze się znaleźć, to, będziemy mieć 7 dni na odpowiedź. Będzie duża burza mózgów. Na razie koncentrujemy się na tym, aby dwumeczu być wygranym. Drużyna z Ostrowa jest faworytem. To, że dwukrotnie wygraliśmy z nią w rundzie zasadniczej, nic obecnie nie znaczy. To bardzo mocny zespół, z najmocniejszą formacją młodzieżową w pierwszej lidze. Arged Malesa od wielu lat puka do Ekstraligi. Klub ten występował w najwyższej klasie rozgrywkowej 23 lata temu. Ostrowianie koniecznie chcą awansować. My podchodzimy do tematu spokojnie. Nasi zawodnicy kipią energią chcą udowodnić, że są najlepsi. To zapowiada tylko wielkie emocje.