​Grzegorz Opaliński, trener Korony Rzeszów. O debiucie, zwycięstwie nad Wisłą Sandomierz i tego, co ich czeka

- Wiem, ile to kosztowało pracy każdego z działaczy. Chciałabym nadmienić, że to zwycięstwo dedykujemy naszemu wiceprezesowi Marcinowi Puszkarewiczowi, któremu kilka dni temu zmarła mama i nie mógł być dziś z nami, a wiemy, że nas mocno wspierał i dlatego to zwycięstwo jest dla niego. Dziękujemy wszystkim, działaczom, kibicom, prezesowi Świgoniowy, który wykonał tytaniczną pracę, żeby tę drużynę utrzymać. Doszli do nas nowi zawodnicy, którzy tak jak dziś zaprezentowali się bardzo dobrze. Sądzę, że oprócz tego, że strzeliliśmy pięć bramek, stworzyliśmy jeszcze kilka groźnych akcji. Sądzę, że byliśmy lepszą drużyną od Wisły i to zwycięstwo jest zasłużone. Dziękuję drużynie, która wytrzymała ciśnienie, które na pewno było. Starałem się trochę rozładować te emocje, ale każdy miał świadomość, że awansowaliśmy, że jest nowy stadion, nowe stroje. Niby rzeczy mało ważne, ale to wszystko działa. Nerwy były czymś normalnym. Podkreślę też, że Szymon Rygiel czy Kuba Kałaska to zawodnicy, którzy debiutują nie tylko na tym poziomie, a także w takiej drużynie seniorskiej. To dla nich było spore wyzwanie emocjonalne, cieszę się, że to udźwignęli - komentował trener.