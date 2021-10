Grzegorz z Iwonicza-Zdroju stracił rękę w wypadku. Marzy o specjalistycznej protezie. Możemy mu pomóc

Data 15 października 2015 roku to data, która dzieli historię Grzegorza na dwie części. Przed i po wypadku. To tego dnia doszło do wypadku w firmie, w której pracował.

- Jako młody chłopak bardzo chciałem szybko się usamodzielnić. Dlatego zaraz po ukończeniu szkoły gastronomicznej podjąłem pracę w hucie szkła, jako szlifierz - opowiada.

Feralnego dnia Grzegorz stracił prawą rękę.