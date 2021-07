Gwałtowna ulewa nad Rzeszowem. Zalane piwnice i drogi. Już kilkanaście interwencji strażaków [ZDJĘCIA, WIDEO]

NOWE Utrudnienia w ruchu w woj. podkarpackim 1.07.2021. Lista aktualnych remontów dróg i innych zdarzeń

Które drogi w województwie podkarpackim 1.07.2021 nie są przejezdne? Wjechanie pojazdu do rowu: droga 73, Pilzno- Jasło (151. km) m. Bukowa- Tir wpadł w poślizg i wjechał do rowu blokując całkowicie drogę. Dla samochódów osobowych objazdy od Pilzna w m.Klecie na Frysztak DW988, od strony Jasła do DW988 Frysztak do m.Klecie. Pojazdy ciężarowe muszą oczekiwać na odblokowanie drogi. .