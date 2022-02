Handball Stal Mielec pokonał Zagłębie Lubin na swoim terenie [OPINIE, ZDJĘCIA]

OPINIE

Antonio Pribanic, Stal Mielec

Jakub Moryń, Zagłębie Lubin

Mecz walki. Prowadzenie zmieniało się, raz my byliśmy na prowadzeniu, a raz drużyna z Mielca. Niestety ostatecznie byliśmy gorsi o tę jedną bramkę. Ale nie zwieszamy głów, tylko jedziemy dalej, bo to dopiero pierwszy mecz w rundzie rewanżowej. Gratulacje dla drużyny z Mielca, a szczególnie jej bramkarza, który odbił ważne piłki dzisiaj.

Jarosław Hipner, trener Zagłębia Lubin

Rafał Gliński, trener Stali Mielec

Dziękuje swoim zawodnikom za walkę do końca. Takie mecze, gdzie się wygrywa, jedną bądź dwoma bramkami, wygrywa się w końcówce, wygrywa się sercem i charakterem i to mój zespół dziś pokazał i za to duży szacunek. Przede wszystkim nie pękli w ostatnich minutach. Świetne wejście miał Damian Procho. Wszyscy też mogli zobaczyć naszego nowego środkowego w pełnym wymiarze czasowym i również jego zasługa w tym zwycięstwie. Aczkolwiek jesteśmy dziś wszyscy szczęśliwi i zwycięzcami, ale to tylko pierwszy krok, przed nami kolejne mecze i trzeba o tym pamiętać.