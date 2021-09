Handball Stal Mielec z trzecią porażką. Starcie z wicemistrzem było bolesną lekcją

W piłce nożnej taki mecze nazywa się meczami do jednej bramki. Stal, choć ambitnie walczyła, nie była w stanie dorównać rywalom z Płocka, w którego barwach jak w transie grał Rosjanin Sergiej Kosorotov. Pozyskany z Czechowskich Niedźwiedzi gracz rzucał zarówno z akcji jak i z rzutów karnych.

Stal od początku miała problemy z przełamaniem obrony gospodarzy. Pierwszy do siatki Wisły trafił Rafał Krupa, ale była to już 7. minuta, a miejscowi prowadzili 3:0. Mielczanom udało się przez moment nie tracić dystansu do przeciwnika, ale do czasu. Gdy 2. minuty kary otrzymał Smolikow, znów miejscowi rzucili trzy bramki z rzędu (9:4). Kolejne kary dla Stali tylko pogłębiały jej trudną w tym meczu sytuacje, a Kosorotov i spółka byli bezlitośni. Ostatnie pięć minut pierwszej połowy Wisła wygrała 6:0, choć dwie minuty z tego czasu grała w osłabieniu.