Handball Stal Mielec zremisowała w sparingu z Padwą Zamość

Mecz zakończył się remisem po 31, co może nieco dziwić, bo 1-ligowiec mocno postawił się mielczanom. Ci jednak zagrali w mocno osłabionym składzie. Mimo to trener Stali Rafał Gliński widział w tym starciu pozytywy.

- Zagraliśmy po trzech dniach treningu. Chcieliśmy wygrać, ale nie udało się, choć wynik w tym przypadku jest sprawą drugorzędną - mówi Gliński. - Ja cieszę się, że było sporo dobrych momentów, cieszą bramki w dużej ilości, ale mogę mieć pretensje do zespołu za tyle straconych bramek. To na pewno musimy poprawić i o to jestem trochę zły, ale pewnie za dwa, trzy dni nie będę już tego tak odbierał, bo trzeba brać pod uwagę, w jakim okresie przygotowań jesteśmy i to, że mieliśmy ubytki. W meczu są emocje, ale też trzeba nieco uważać, bo przy takich treningach łatwo o kontuzję.