Hazard? Nie daj się wciągnąć! - Krajowa Administracja Skarbowa rusza z kolejną, ogólnopolską akcję edukacyjną [WIDEO]

- Akcja „Hazard? Nie daj się wciągnąć!" jest dobrym i potrzebnym działaniem profilaktycznym. Edukacja młodych ludzi to bardzo ważne zadanie, a nielegalny hazard to problem nie tylko dla naszej służby, która go zwalcza. Dotyczy on przede wszystkim ludzi uzależnionych, ich rodziny i przyjaciół. Naszą akcją chcemy pokazać, z jakimi niebezpieczeństwami wiąże się udział w grach hazardowych i przed nimi przestrzec – twierdzi Magdalena Rzeczkowska, szef Krajowej Administracji Skarbowej.