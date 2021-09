Historyczna chwila dla Uniwersytetu Rzeszowskiego. Pierwsi absolwenci medycyny otrzymali symboliczne lekarskie dyplomy [ZDJĘCIA]

Dziękował tym, którzy z zaangażowaniem starali się uruchomić studia medyczne na uczelni, m.in. poprzednikowi, prof. Aleksandrowi Bobko, oraz prof. Arturowi Mazurowi.

Wniosek o utworzenie kierunku lekarskiego na Uniwersytecie Rzeszowskim został złożony w ministerstwach zdrowia oraz nauki i szkolnictwa wyższego w listopadzie 2013 roku, a w lipcu 2014 roku UR otrzymał pozytywną decyzję. Na kierunku lekarskim, który został otwarty w 2015 r. naukę rozpoczynało 120 studentów, ukończyło 98.

- Kiedy miałam może 8 lat, postanowiłam, że zostanę lekarzem - mówiła Daria Bernaciak, starościna pierwszego, historycznego rocznika. - Przez te wszystkie lata nie mogłam doczekać się, kiedy nadejdzie ten wielki moment. Udało się. Teraz, stojąc tu jako przedstawiciel absolwentów, mogę z dumą i ulgą rzec: Zrobiliśmy to! Skończyliśmy studia. Jesteśmy lekarzami! Ale czy bycie dobrym lekarzem to tylko fakt posiadania wiedzy? Długo zastanawiałam się i doszłam do wniosku, że dobry lekarz powinien być przede wszystkim dobrym człowiekiem, odpowiedzialnym za siebie i innych, spokojnym, opanowanym nawet wtedy, gdy nie wszystko idzie po jego myśli. Powinien być wrażliwy, wyrozumiały, tolerancyjny, skłonny do poświęceń, wytrwały. Traktować ludzi z szacunkiem. To cechy, których nie można nauczyć się z książek. Chciałabym, byśmy pomyśleli o wszystkich, którzy pomogli nam przebyć długą i trudną drogę od dziecięcych marzeń do tej pięknej auli, do dojrzałości.