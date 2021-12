Historyczna chwila w Jasionce pod Rzeszowem. An-225 Mriya i An-124 Rusłan jednocześnie na płycie lotniska [ZDJĘCIA]

Sześciosilnikowy An-225 Mrija to największy samolot na świecie. Produkcji radzieckiej. Pochodzący z biura konstrukcyjnego Antonowa, zbudowany w zakładzie O.K. Antonowa w Kijowie. Gdy powstawał, pod koniec lat 80. ubiegłego wieku, istniał jeszcze Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich, a Kijów nie był, jak dzisiaj, stolicą Ukrainy, lecz Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej. Jednej z kilkunastu w ZSRR.

Wymiary tej maszyny są imponujące.

Długość kadłuba 84 metry, a rozpiętość skrzydeł 88,4 metra.

Waga 200 ton.

Ładownia mieści do 250 ton, a załadunek może odbywać się tylko przez wrota przednie, po uniesieniu nosa kadłuba.

Pozostałe osiągi nie budzą już takich emocji. Prędkość maksymalna 850 km na godzinę, ale przelotowa to 800 km na godzinę. Maksymalny pułap 10 tys. metrów, jednak zasięg z pełnym ładunkiem to 4500 km, co sprawia, że musi co jakiś czas lądować i uzupełniać zbiorniki paliwa. Apetyt ma spory, średnie zużycie paliwa wynosi 18 ton w ciągu godziny lotu.