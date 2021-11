Hokej. Sanoczanie bez trenera. Marek Ziętara złożył rezygnację i władze Ciarko STS-u ją przyjęły

Prezes Michał Radwański unikał kontaktów z dziennikarzami. A co na to sponsorzy?

- (…) Przyznam osobiście, liczyłem na trochę więcej (chodzi o postawę zespołu – przyp. red.). Ale nie podzielam zdania, iż to było główną przyczyną złożenia dymisji przez trenera Ziętara. Uważam, że problem tkwi w nim samym. Moim skromnym zdaniem mamy do czynienia z syndromem wypalenia się. Stąd nie zaskoczyło mnie złożenie przez niego dymisji. Podczas tego sezonu zamierzał to uczynić już kilkakrotnie, ale kończyło się tylko na zamiarach. Tym razem stało się faktem - mówił za to Ryszard Ziarko, sponsor strategiczny STS-u w rozmowie z „Korso” i podkreślał, że „trzeba uszanować decyzje trenera i poszukać dobrego następcy”.