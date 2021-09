Horror w Boguchwale. Wprowadzili się do ich domu i imprezowali przez kilka dni

- Tu notorycznie spożywali w ich obecności alkohol, zakłócali im spoczynek nocny, korzystali oraz niszczyli należące do nich przedmioty codziennego użytku, a także utrudniali im swobodne korzystanie z pomieszczeń mieszkalnych w domu, co w sposób istotny naruszyło ich prywatność oraz utrudniło im korzystanie z zajmowanego lokalu mieszkalnego, przy czym działali w celu zmuszenia ich do podpisania ugody, skutkiem której wskazani wyprowadziliby się z zajmowanego lokalu mieszkalnego, to jest

o przestępstwo z art. 191 § 1a kodeksu karnego - informuje prokurator Krzysztof Ciechanowski, rzecznik prasowy Prokuratury Rejonowej w Rzeszowie.

Na skutek natychmiastowych działań podjętych przez funkcjonariuszy policji pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Rzeszowie, zatrzymano sprawców.

Przedstawiono zarzuty Mirosławowi R., Adamowi W., Jerzemu S., Grzegorzowi S., Krzysztofowi K. i Małgorzacie S. oraz przesłuchano ich w charakterze podejrzanych. W toku złożonych wyjaśnień nie przyznali się do zarzucanego im czynu. Zaprzeczyli, by ich zachowanie miało na celu na zmuszenie pokrzywdzonych do opuszczenia przez nich domu.