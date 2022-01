Hotel Prezydencki w Rzeszowie sprzedany. W przyszłości ma tu powstać nowoczesna przychodnia

Już latem 2014 r. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, na wniosek właściciela, ogłosił upadłość likwidacyjną spółki, do której hotel należał. Spowolnienie gospodarcza, pojawienie się w mieście konkurencji kilku hoteli o podobnym standardzie, konieczność spłat rat kredytowych okazało się finansowo dla spółki nie do udźwignięcia. Mimo to hotel nie zaprzestał działalności, ale pandemiczny rok 2020 był dla niej zabójczy. Obiekt został wystawiony na sprzedaż, nabywcą jest zarejestrowana w Jasionce firma Innovatic sp. z o o.

- Na razie wpłaciliśmy określony w przetargu wadium, teraz pozostaje pozyskanie kapitału na zakup obiektu – zdradza prezes Stanisław Mazur. – Mamy zdolności kredytowe, więc nie powinno być problemu, choć moja żona nie jest zachwycona – delikatnie mówiąc – tym przedsięwzięciem.