Hotele i pensjonaty na Podkarpaciu wystawione na sprzedaż. Zobacz zdjęcia, sprawdź ceny!

Na sprzedaż obiekt hotelarsko-restauracyjny GALERIA GLORIETTA w Iwoniczu-Zdroju. W skład obiektu wchodzą:- dwukondygnacyjny trzygwiazdkowy hotel o łącznej liczbie 24 pokoi dla ok. 50 osób;- sala bankietowo-konferencyjna z barem oraz wyposażeniem dla ok. 170 osób;- restauracja z barem oraz wyposażeniem dla ok. 90 osób;- zaplecze kuchenne z kompletnym wyposażeniem;- nowoczesna dwutorowa kręgielnia z barem, stołem bilardowym i kompletnym wyposażeniem;- klub muzyczny z barem, kompleksowym nagłośnieniem i oświetleniem;- sala wykładowa wraz ze sprzętem multimedialnym;- czynna strefa SPA (sauna sucha, jacuzzi, łaźnia parowa);- obowiązujące umowy najmu lokali w dzierżawionym obiekcie.Obiekt wyposażony jest w windę osobową oraz windę towarową.Cena 5 558 160 zł.Link do ogłoszenia.