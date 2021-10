I znów w Jaśliskach rozgościli się filmowcy, bo tu jest ta magia i klimat. Marcin Janos Krawczyk reżyseruje "Wróbla" [ZDJĘCIA]

A to historia Wróbla z Podkarpacia, czyli 49-latka z problemem alkoholowym, którego życie odmienia spotkanie z ekipą robiącą film w Jaśliskach. Pewnego dnia dostaje on propozycję zagrania roli. Zgadza się, bo chce się pochwalić występem przed żoną i 12 - letnim synem. Chce pokazać rodzinie, że stać go na więcej. Trzeźwieje, obmywa się symbolicznie w miejscowej rzeczce Jasiołce i postanawia się zmienić. Niestety, na planie okazuje się, że ma zagrać samego siebie, czyli.. żula. Wpada we wściekłość. Czuje się oszukany i odmawia gry. Jaki jest finał? Widzowie zobaczą najprawdopodobniej w przyszłym roku, podczas premiery… w Jaśliskach.