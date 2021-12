II Forum Zrównoważonej Mobilności Miejskiej w Rzeszowie: Nim życie w mieście stanie się dla nas koszmarem

Wśród prelegentów spotkań znaleźli się przedstawiciele Politechniki Wrocławskiej, zajmujący się logistyką, firm spedycyjnych, władz miejskich Rzeszowa i gość z Białorusi, bo spotkanie realizowane było w ramach unijnego programy Polska -Białoruś - Ukraina.

Diagnozę przyczyn i skutków błędnej polityki komunikacyjnej miast podał dr inż. Maciej Gabory z Politechniki Wrocławskiej.

- Reakcję władz miejskich na wzrost pojazdów na drogach, a tym samym korki, było budowanie kolejnych pasów ruchu tak, gdzie się dało lub budowa nowych tras – tłumaczył. – Co tylko na kilka – kilkanaście miesięcy poprawiało sytuację, ponieważ lepsza komunikacja zachęcała zmotoryzowanych do korzystania z samochodów i szybko powracał pierwotny problem. Nadto zmęczeni ruchem kołowym w centrum miast mieszkańcy chętniej przynosili się na obrzeża, więc codziennie rano wlewa się do miasta rzeka pojazdów i wylewa po południu. Wspomagana jeszcze przez pracujących w mieście mieszkańców sąsiednich gmin, stanowiących dla aglomeracji „sypialnię.”