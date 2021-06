Ile kosztują niestacjonarne studia w Rzeszowie? Najdroższa jest medycyna na Uniwersytecie Rzeszowskim

Ile tu kosztują studia niestacjonarne? Wszystko zależy od kierunku i, czy są to studia pierwszego, czy drugiego stopnia. Patrząc na studia I st., bo te interesują maturzystów, opłaty za semestr wahają się od 2670 do 3940. Dla przykładu, na budownictwie oraz geodezji i planowaniu przestrzennym trzeba zapłacić 3320 zł, biotechnologii - 3940, technologii chemicznej - 3900, informatyce - 3470, bezpieczeństwie wewnętrznym - 2670, logistyce - 2760.

Na Politechnice Rzeszowskiej rekrutacja rozpoczęła się 1 czerwca i potrwa do 14 lipca. Kandydaci muszą pamiętać o opłacie rekrutacyjnej, a ta została ujednolicona jeszcze przez ministra nauki i szkolnictwa wyższego. Wynosi 85 zł, ale tam, gdzie trzeba sprawdzić uzdolnienia artystyczne - 150, a w przypadku przeprowadzania egzaminu wstępnego, w tym sprawdzianu sprawności fizycznej - 100.

Opłaty za studia II st. oscylują w granicach - 2410 - 3680 za semestr. Inne stawki obowiązują cudzoziemców studiujących po polsku na studiach dziennych. Na I st. wahają się od 900 do 1600 euro. Są też opłaty za studiowanie w języku angielskim, a PRz ma 7 takich kierunków. Stawki za semestr wyglądają tak: budownictwo - 9070 zł, mechatronika - 10 110, biotechnologia - 11 020, inżynieria chemiczna i procesowa - 10 860, elektrotechnika - 11 210, matematyka - 10 190 oraz zarządzanie - 6570.

Na Uniwersytecie Rzeszowskim nabór na 58 kierunków studiów potrwa do 16 lipca. Tu wyższą, bo wynoszącą 150 zł opłatę rekrutacyjną muszą zapłacić tylko kandydaci starający się o przyjęcie na: edukację artystyczną w zakresie sztuki muzycznej, grafikę, instrumentalistykę, jazz i muzykę rozrywkową, sztuki wizualne. Pozostali - 85 zł.

Opłaty dla cudzoziemców na studiach stacjonarnych w języku polskim to koszt od 500 do 2100 euro za semestr. Uczelnia ustaliła także opłatę za kształcenie na studiach w języku angielskim na kierunku lekarskim (studia stacjonarne jednolite magisterskie, 12 semestrów). To 12,5 tys. euro za rok. Opłata za cały cykl kształcenia: 75 tys. euro. Koszt jednej godziny dydaktycznej: 14,83 euro