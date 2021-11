Imponujący, ale nieskuteczny pościg Miasta Szkła Krosno w starciu z AZS AGH Kraków [RELACJA, ZDJĘCIA]

Dramat krośnian rozpoczął się mniej więcej w połowie pierwszej kwarty i trwał do zakończenia drugiej. Wtedy to Miasto Szkła prezentowało się fatalnie, przegrywając blisko 30-punktami (28:57). Mimo tak niekorzystnych okoliczności gospodarze podnieśli się w drugiej połowie. W najlepszym momencie, na 55. sekund przed końcem meczu zmniejszyli straty do 1 punktu (72:73).