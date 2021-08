IMŚ na długim torze. Martin Smolinski najlepszy w Rzeszowie, Holender Romano Hummel został mistrzem

Od samego początku bardzo dobrze na obiekcie w Rzeszowie czuł się Niemiec Martin Smolinski, który w fazie zasadniczej turnieju przegrał tylko raz (z Jozefem Francem). To nie jest jednak niespodzianka, bo niemiecki zawodnik zawsze bardzo dobrze czuł się w Rzeszowie i w przeszłości już tu wygrywał.

Burza może nie jeździł aż tak spektakularnie, ale również widać było, że nie chce kończyć rzeszowskiego turnieju na fazie zasadniczej. Na inaugurację wygrał, a potem w większości przekraczał linię mety na drugim miejscu. To dało mu spokojny awans do biegu finałowego.

Do ostatnich chwil o awans do finałowego biegu walczył natomiast Holender Romano Hummel, który musiał jeszcze przebijać się przez bieg ostatniej szansy. Tam jednak przyjechał pierwszy i, chociaż w finale nie odegrał głównej roli, to zapewnił sobie tytuł Indywidualnego Mistrza Świata na długim torze w tym roku.