Inwazja kormoranów na Podkarpacie. Szkody, jakie powodują, liczone są w milionach złotych. Trwa ich odstrzał

- Kormoran jest ptakiem żywiącym się wyłącznie rybami i w środowisku naturalnym nie ma żadnych wrogów. Straty ekonomiczne w ichtiofaunie obwodów rybackich użytkowanych przez okręg PZW w Przemyślu są ogromne i oscylują w granicach kilku milionów złotych oraz bardzo mocno nadwyrężają naturalne możliwości produkcyjne rzeki i uniemożliwiają prowadzenie racjonalnej gospodarki rybackiej. Nie do oszacowania są też straty w gatunkach ryb, które nie są przedmiotem hodowli i obrotu handlowego, a to dotyczy to głównie gatunków chronionych. Odstrzał i płoszenie kormoranów jest jedynym sposobem regulowania ich nadmiernej populacji, jak i jedynym ratunkiem dla ichtiofauny obwodów rybackich rzek i zbiorników wodnych, użytkowanych przez Okręg PZW w Przemyślu