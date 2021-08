Inwestycje w Polsce Wschodniej priorytetem w Programie Budowy Dróg Krajowych Red.

Białym kolorem zaznaczone są autostrady i ekspresówki już istniejące, a czerwonym te, które mają powstać w najbliższych latach

Dziś z Rzeszowa do Warszawy jedziemy przez Radom samochodem około 4-5 godzin, a przy korkach jeszcze dłużej. Już w następnym roku wystarczą nam 3 godziny, bo do stolicy dotrzemy przez Lublin nowymi ekspresówkami S19 i S17. W kolejnych latach mapa dróg w Polsce Wschodniej zmieni się jeszcze bardziej. Łatwiej i szybciej mamy dojechać m.in. do Białegostoku, na Mazury czy na Słowację, a turyści z Polski dużo szybciej dojadą w Bieszczady czy na Roztocze.