IPN odnalazło w Rzeszowie szczątki zaginionego żołnierza? Okaże się po badaniach genetycznych. Ciało mogło należeć do Franciszka Marciniaka

Prace poszukiwawcze na cmentarzu komunalnym Pobitno w Rzeszowie przeprowadzone zostały w dniach 19 - 20 kwietnia. Zajął się nimi zespół Biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN.

Szukano szczątków Franciszka Marciniaka, ps. "Kuna". Był on żołnierzem NOW-NZW w okresie okupacji niemieckiej. Do tej organizacji należeli również jego ojciec i brat. Razem walczyli w strukturach Komendy Oddziałów Leśnych NOW/NZW Okręgu Rzeszowskiego, m. in. w oddziale Stanisława Pelczara "Majki".