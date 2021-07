„Istny cymes...”, czyli film o karczmie z Hadli Kańczuckich

NOWE Te urządzenia zużywają najwięcej prądu w domu. Przez nie rosną rachunki za energię elektryczną [lista - 12.07.2021 r.]

Co zużywa najwięcej energii w domu? Warto to wiedzieć, by zmniejszyć rachunki za prąd i mieć po kontrolą wydatki. Sprawdź, które z domowych urządzeń elektrycznych pobierają najwięcej energii elektrycznej.