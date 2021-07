IV Bieg Montera na trasie z Gniewczyny do Przeworska już w sobotę

Bieg upamiętniający postać gen. Antoniego Chruściela i Powstanie Warszawskie zostanie rozegrany na dystansie pół maratonu z Gniewczyny do Przeworska. Start biegu w Gniewczynie spod szkoły podstawowej planowany jest na godzinę 17.30. Obok biegu głównego odbędzie się bieg na dystansie 10 km, również z Gniewczyny do Przeworska. Wcześniej bo o 16 na terenie Zespołu Pałacowo-Parkowego w Przeworsku odbędą się biegi dla dzieci i młodzieży. W przewoskim parku wieczorem odbędą się dekoracje zwycięzców biegów a po nich koncert pieśni patriotycznych w wykonaniu Rafała Grozdewa i Justyny Stępień. Wszystkich chcących kibicować biegaczom Nowiny, które objęły patronat medialny nad imprezą oraz organizatorzy serdecznie zapraszają na trasę biegu oraz do przeworskiego parku.