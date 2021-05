IX edycja Biegu Tropem Wilczym. 16 maja zawody zorganizowano w Bukowsku, w powiecie sanockim [ZDJĘCIA]

Organizatorzy: Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Bukowskiej we współpracy z Urzędem Gminy Bukowsko oraz Starostwem Powiatowym w Sanoku przygotowali dla zawodników dwa dystanse: 1963 m (tzw. bieg rodzinny) odwołujący się do roku śmierci ostatniego, poległego w walce Żołnierza Wyklętego Józefa Franczaka ps. Lalek oraz trasę na 10 km, gdzie 70 proc. stanowiła nawierzchnia mieszana.

Zawodnicy zgodnie przyznają, że trasy nie były łatwe, ale za to bardzo dobrze oznakowane.

- Jestem szczęśliwa , że dałam radę przebiec 10 kilometrów – mówi Renata Węgrzyn z Krosna.- Trasa była różnorodna, organizatorzy przygotowali też dodatkowe przeszkody, na przykład w postaci ściętych drzew. Do biegu w ogóle się nie przygotowywałam, tak naprawdę były to moje pierwsze 10 km przebiegnięte w życiu. Obiecałam sobie, że jak uda mi się ukończyć trasę to zacznę regularnie biegać.

Z kolei Wacław Mucha, zdobywca 5 miejsca na dystansie 10 km czuje niedosyt, bo do podium brakło mu bardzo niewiele. Ma nadzieję, że w przyszłym roku osiągnie lepszy wynik. Jak zaznacza, pozytywnie zaskoczyła go wysoka forma zawodników oraz bardzo dobra organizacja zawodów.

Wyniki biegu na 1963 metry (mężczyźni):