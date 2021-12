Izabela Zatorska-Pleskacz: "Jeśli wygrasz z sobą, jesteś zwycięzcą"

Byłaś o krok od udziału w maratonie podczas olimpiady w Barcelonie w 1992 r.

No tak, szansa była. W kwietniu 1991 r., podczas Drużynowego Pucharu Świata w Londynie, zrobiłam minimum olimpijskie uzyskując czas 2:34.55 sek. Trzeba było jeszcze tę dobrą formę potwierdzić z końcem tego roku lub na początku roku olimpijskiego. Niekoniecznie w maratonie; to mógł być półmaraton lub bieg na 10 km.

Ostatecznie jednak do Barcelony nie pojechałaś. Co się stało?

Główną przyczyną, że nie mogłam wystartować na olimpiadzie, było to, że wcześniej zaszłam w ciążę. Po ukończeniu czwartego miesiąca zaczęłam się czuć bardzo źle. Poszłam do lekarza i okazało się, że od co najmniej dwóch tygodni noszę obumarłą ciążę. Na olimpiadę nie pojechałam, dziecko straciłam.

Bolesne doświadczenie.

Tak, zostaje ono w psychice. Gdzieś głęboko w sercu tkwi, że mogłabym mieć trzeciego syna…