Izabella Rapacz, nowa atakująca Developresu Rzeszów: Chciałabym kiedyś zagrać w reprezentacji Polski

Bardzo zadowolona - mówi IZABELLA RAPACZ, nowa atakująca Developresu Rzeszów. - Rzeszów do megaklub w Polsce, zgrany, doświadczony w walce o wysoką stawkę, ma serce do siatkówki, a ja jestem wdzięczna, że mogę pracować w takim składzie. Zawsze w życiu bazowałam na tym, żeby być coraz lepszą i grać na coraz wyższym poziomie.

Dla pani to też okazja do wybicia się?

Takie mam właśnie aspiracje. Marzy mi się gra w najlepszych ligach w Europie, ale też w reprezentacji Polski. Na pewno występy w jednym z czołowych polskich klubów mogą mnie przybliżyć do tego celu.

Co pani sądzi o trenerze Stephanie Antidze?

Podoba mi się, kiedy trener w przeszłości był bardzo dobrym siatkarzem, ma doświadczenie, którego wszyscy znają. Miałam takiego trenera we Wrocławiu, Dawida Murka i myślę, że jeśli chodzi o trenera Antigę to jest podobnie. On też zrobił bardzo dużo dla reprezentacji swojego kraju, ale też dla polskich klubów. Dla mnie to zaszczyt współpracować z kimś takim.