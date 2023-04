Jabłonica Ruska to niegdyś duża nadsańska wieś, dziś żyją tu trzy osoby. Czy nowy most na Sanie przyczyni się do rozwoju opuszczonej wioski?

Obecnie wieś jest atrakcyjnym miejscem do wypoczynku nad Sanem. Cisza, spokój, bliskość natury. Bardzo rzadko przejeżdża tędy samochód; ruch jest znikomy – przez Jabłonicę Ruską możemy dojechać z Dynowa do Ulucza czy Dobrej. Jeśli już widzimy jakiś pojazd – będzie nim najprawdopodobniej ciężarówka – te regularnie kursują przez Jabłonicę Ruską do żwirowni w Uluczu.

Nowy most w Jabłonicy Ruskiej nadzieją dla mieszkańców

W marcu br. radni powiatowi podjęli decyzję o przeznaczeniu 2 milionów złotych na budowę mostu na Sanie łączącego Niewistkę z Jabłonicą Ruską. Kwota pochodzi z budżetu powiatu brzozowskiego, stanowiąc gwarancję realizacji projektu. Plan wpisuje się w rządowy program pod nazwą „Mosty dla regionów”, skierowany do samorządów.

Osoby zamieszkujące wschodni brzeg rzeki San w miejscowościach Siedliska, Huta Poręby, Jabłonica Ruska, Ulucz napotykają na trudności w dostępie do instytucji publicznych, miejsc pracy, ośrodków zdrowia oraz szkół, które znajdują się po zachodniej stronie rzeki. Wynika to z odległości pomiędzy najbliższymi mostami w Dobrej i Dynowie, która wynosi około 20-30 kilometrów. Most ułatwiłby też dojazd karetek do mieszkańców potrzebujących pilnej pomocy medycznej.