Jak mieszkańcy Rzeszowa zamierzają spędzić mikołajki? Zapytaliśmy na ulicach! Zobaczcie, jakie mają plany [SONDA WIDEO] Konrad Karaś

Większość ludzi w ten szczególny dzień, jakim jest 6 grudnia obdarowuje się prezentami. To bardzo długa tradycja i nie inaczej jest na Podkarpaciu. Jednak prezenty to nie jedyne, co w mikołajkach ciekawego. Postanowiliśmy zapytać mieszkańców Rzeszowa, jak zamierzają spędzić poniedziałek 6 grudnia. Obejrzyjcie nasza sondę wideo!