Jak to w Rzeszowie o zieleń dbano... NIK wydał raport z kontroli zachowania zieleni w miastach. Jak wypadła stolica Podkarpacia?

Słowo „minimalny” wybrzmiewa szczególnie mocno nie tylko w odniesieniu do tej jednej urzędniczej wypowiedzi, ale przede wszystkim w relacji do wniosków, jakie płyną po lekturze niedawno ujawnionego raportu z inspekcji Najwyższej Izby Kontroli, którą w ramach ogólnopolskich działań pn. Zachowanie i Zwiększanie terenów zielonych w miastach w latach 2015 - 2020 przeprowadzono początkiem tego roku wewnątrz rzeszowskiego magistratu. Już sama forma publikacji tego dokumentu, prawie pięć miesięcy po zakończeniu kontroli i dosłownie dwa dni po wniosku Porozumienia Razem dla Rzeszowa o jego udostepnienie, a także zawiły dostęp do zawartych w nim treści, niemal niemożliwy do uzyskania dla zwykłego użytkownika Internetu, niewtajemniczonego w meandry Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta, każe domniemywać że Prezydent K. Fijołek nie darzy tego pokontrolnego wystąpienia szczególnie dużą sympatią.