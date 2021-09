Jak wypadły matury poprawkowe na Podkarpaciu? Znamy wyniki

Wszyscy obowiązkowo musieli przystąpić do egzaminu maturalnego w części pisemnej z: języka polskiego, matematyki oraz wybranego języka obcego nowożytnego. Uczniowie zdawali j. angielski, włoski, hiszpański, niemiecki, rosyjski i włoski. Podobnie jak w roku ubiegłym, tak i teraz nie było części ustnej.

W podkarpackich szkołach do egzaminów maturalnych z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w terminie głównym i dodatkowym przystąpiło 16 780 tegorocznych absolwentów liceów ogólnokształcących i techników.

Poznaliśmy wyniki matur. Na Podkarpaciu nie zdał co czwarty uczeń

1330 osób zdawało maturę poprawkową. Wiemy, jak im poszło

Do egzaminu maturalnego w sesji poprawkowej, 24 sierpnia przystąpiło 1 330 tegorocznych absolwentów liceów i techników. Były to m.in. osoby, które w terminie głównym i/lub w terminie dodatkowym w 2021 roku przystąpiły do egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części pisemnej i nie zdały egzaminu wyłącznie z jednego przedmiotu.