Jakie ceny grzybów 6 września na targowisku w Rzeszowie? Sprawdziliśmy [ZDJĘCIA]

Za pojedynczą sztukę kani w najlepszym przypadku zapłacimy tylko złotówkę, za te większe 2 zł. Za pojemnik podgrzybków wydamy dziesięć złotych. Na ulicy Targowej mamy dwóch stałych sprzedawców, niekiedy skwer handlowy odwiedzają inne osoby, które chcą sprzedać znalezione skarby lasu. Pudełko kurek kosztuje 10 zł, cena maślaków rozpoczyna się od 6 złotych za opakowanie. Należy także wspomnieć o borowikach, których cena waha się w przedziale od 10 do 12 złotych za pojemnik.

Z kolei na Balcerku na ulicy Zygmuntowskiej również nie brakuje miłośników grzybów. Możemy spotkać Panią, która sprzedaje ich całą różnorodność – jak to mówi – co drugi dzień. W ofercie ma małe kanie po złotówce oraz te gigantyczne osiągające nawet cenę 2 złotych. Należy także wspomnieć o podgrzybkach, za które zapłacimy 10 złotych za pojemnik oraz kurkach, które są sprzedawane po tej samej cenie co podgrzybki.