Jakub Bucki, atakujący Asseco Resovii: Nie mam żadnego usprawiedliwienia. Z Treflem zagraliśmy słaby mecz

Wyjątkowo kiepsko szło wam na zagrywce?

Rzeczywiście, nie zagrywaliśmy w tym meczu dobrze. Ani mocno, ani taktycznie. Myślę, że wszystkie nasze problemy zaczęły się właśnie tutaj. Ciężko mi powiedzieć z czego to wynika, ponieważ był to już kolejny mecz, w którym nie najlepiej gramy zagrywką, a w tym spotkaniu po prostu graliśmy słabo. We wcześniejszych może trochę lepiej, ale to też było za mało. Mamy większy potencjał, ale nie potrafimy go wykorzystać.