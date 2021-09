Jakub Bucki: Siatkówka wywołuje u mnie takie emocje, że podczas meczu na boisku czasem eksploduję

Nie poznałem jeszcze dokładnie miasta. Znam tylko niektóre rejony Rzeszowa. Najlepiej te, które znajdują się na mojej drodze z domu do hali. Pospacerowałem sobie trochę wzdłuż Wisłoka. Jest tu bardzo pięknie. Na razie więc rzeszowianin ze mnie na pół gęby, ale do końca sezonu na pewno będę nim pełną gębą. Pełną gębą jestem już resoviakiem.

Jakub Bucki to już rzeszowianin pełną gębą, czy jeszcze nie?

Jak się czuje nowy atakujący w nowym klubie?

Wszystko jest OK. Zresztą, Resovia to klub z górnej półki. Nie mamy się o co martwić, bo mamy wszystko zapewnione. Nic tylko trenować, grać i wygrywać.

Decyzja o przenosinach z Jastrzębia do Rzeszowa była łatwa czy nie?

Po prostu pojawiła się oferta z rzeszowskiego klubu, który zamierza walczyć o najwyższe cele, a dla mnie jest to świetne wyzwanie. Swoją przygodę z Jastrzębiem udało mi zakończyć najlepiej jak można było, wywalczyliśmy mistrzostwo Polski. Mam nadzieję, że także udanie rozpocznę swoją grę w Asseco Resovii i będziemy się wspólnie cieszyć.