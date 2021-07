Jakub Kloc, nowy piłkarz KS-u Wiązownica: Czas spędzony w Tuczempach oceniam pozytywnie

Jak oceniasz okres spędzony w Tuczempach? Czas spędzony w Tuczempach oceniam pozytywnie. Wiadomo, były różne momenty. Raz lepsze, raz gorsze. Atmosfera w szatni była bardzo dobra, a według mnie jest to najważniejszy czynnik budujący drużynę. Pod tym względem mieliśmy duży komfort pracy. Okres w Piaście będę długo wspominał, a trenerowi Markowi Strawie i całej drużynie dziękuję i życzę samych sukcesów.

Zdecydowałeś się na zmianę klubu. Dlaczego? Zmiana klubu to zawsze trudna decyzja, a w szczególności po pięciu sezonach spędzonych z drużyną. Pojawiło się kilka ofert i zdecydowałem się na coś nowego.

Za Tobą indywidualnie bardzo dobry sezon, strzeliłeś w lidze 13 goli, dorzuciłeś kilkanaście asyst. Dużo ofert się pojawiło?

To prawda, że miałem dobry sezon. Oczywiście mogło być jeszcze lepiej, ale nie ma co narzekać. Propozycje były zarówno z 3 jak i 4 ligi, jednak po rozmowie z prezesem Ernestem Kasią zdecydowałem się wybrać KS Wiązownicę i mam nadzieję, że był to dobry wybór.