Jakub Kochanowski: Na największych emocjach mamy w sobie ogień. W środowym meczu z PGE Skrą w Bełchatowie wszystko się może wydarzyć

Stal lepiej weszła w mecz. W końcu nie miała nic do stracenia...

Zawsze, gdy gra się z wyżej notowanym rywalem motywacja przychodzi łatwo. Ponieważ ciężko wejść na swój najwyższy poziom, kiedy jest się faworytem. Od początku meczu ze Stalą nam się to nie udało, ale w trakcie spotkania rozwiązaliśmy ten problem i przechyliliśmy szalę na swoją stronę. Jest to bardzo ważne, że kiedy nie idzie, wygrywać mecze, brać lekcje, nie popełniać tych samych błędów. Rozwijać się.

Brakło motywacji, bo graliście z outsiderem ligi?

Uważam, że nie jest to kwestia motywacji. Myślę, że za bardzo skupiliśmy się na tym, aby dobrze wykonywać czysto siatkarskie elementy, a zapomnieliśmy o tym, że my najlepiej gramy na emocjach. Chcieliśmy rozegrać ten mecz jak profesorowie. Każdy chciał się skupić na tym, aby zrobić to, co do niego należy, a zapomnieliśmy, że nie wszystko musi być perfekcyjne. Jak jest ogień, są emocje, to nas buduje. To lubimy. Jest to dla nas cenna lekcja.