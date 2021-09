Jan Klecha z Rzeszowa na własne oczy widział atak na World Trade Center: Wspominam o tym tylko 11 września. Albo jak mnie poprosi wnuk

Pan Jan przyjeżdżał do Nowego Jorku do pracy kilkakrotnie. Ostatnim razem, wtedy gdy nastąpił atak na wieże WTC, był tam 5 lat. Z kilkoma Polakami zorganizowali brygadę remontową, która odrestaurowywała stare budynki. 11 września 2001 r. wymieniali okna dachowe na 52. piętrze wieżowca przy Broome Street, położonego ok. 400 metrów w linii prostej od wież WTC.

Dwa tumany kurzu

Wszyscy myśleli, że to wypadek. Za kilka sekund po uderzeniu samolotu w wieżę wybuchł potężny ogień i dym.

– Wysłałem na dół „młodego” z brygady, by kupił w kiosku jednorazowy aparat fotograficzny, bo to być może ostatnia okazja, by tę wieżę uwiecznić

– opowiada pan Jan.

– Usiedliśmy i patrzyliśmy, bo co w takiej chwili robić? Za chwilę kolega zaczął krzyczeć: „Drugi! Drugi!”. Tamten nadleciał zza rzeki Hudson i uderzył w wieżę południową od drugiej strony, tak jakby w naszym kierunku.