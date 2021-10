Jan Kozamernik, środkowy Asseco Resovii Rzeszów: Oczarowali mnie rzeszowscy kibice. Nad ofertą nie zastanawiałem się długo

Mimo że rozmawiamy zaraz po waszym sparingu z Barkom Kazhany Lwów, zacznijmy od mistrzostw Europy. Słowenia drugi raz z rzędu przegrała w finale. Czego zabrakło, by sięgnąć po złoto? Jan Kozamernik: Myślę, że zagraliśmy bardzo dobry turniej i w finale także pokazaliśmy, co potrafimy. W meczu o złoto czuliśmy się świetnie, ale Włosi również grali rewelacyjnie. O wysokim poziomie świadczyć może fakt, że ulegliśmy dopiero po tie-breaku, więc rywalizacja była naprawdę zacięta, a o ostatecznym rezultacie zdecydowały detale. To prawda, że już drugi raz przegrywamy finał, ale taki jest sport. Srebrny medal na takiej imprezie to dla nas i tak bardzo duże osiągnięcie.

25-letni Jan Kozamernik to nowy siatkarz Asseco Resovii. Słoweński środkowy przenosi się do Rzeszowa z Mediolanu. Z rzeszowską drużyną związał się dwuletnią umową. Poznajcie Kozamernika od strony…

Teraz kilka słów o meczu z Polską. W tym pojedynku nie brakowało emocji. Jak wyglądało to z twojej perspektywy?

Za każdym razem, gdy gramy z Polską jesteśmy bardzo zmotywowani. Rywalizacja z tak utytułowaną drużyną to coś wyjątkowego, co sprawia, że zawsze chcesz pokazać się z jak najlepszej strony. Mecz na tych mistrzostwach obfitował w wiele pozaboiskowych zagrywek, Vital Heynen dużo mówił, co tylko sprowokowało nas do jeszcze lepszej gry. Pomyłka z hymnem też spowodowała, że się nakręciliśmy.