Jan Madej, szef rzeszowskiego żużla: Mam nadzieję, że kibice będą zadowoleni z drużyny. Klub rozmawia z zawodnikami z kraju i zagranicy

Jak brzmi obietnica pomocy prezydenta?

Zadeklarował pomoc w wysokości jednego miliona złotych. Jest to czterokrotnie wyższa kwota od tej, którą otrzymywaliśmy do tej pory. Uważam, że jest to krok milowy. Dwóch poważnych sponsorów również złożyło konkretną deklarację wsparcia. To wszystko sprawia, że Rzeszowskie Towarzystwo Żużlowe może z optymizmem patrzeć w przyszłość. Możemy tylko obiecać, że zrobimy wszystko, aby kibice byli zadowoleni.

Którzy sponsorzy dołożą się do żużlowego biznesu i budżetu, który rysuje się bardzo optymistycznie?