Jarosław. Tymczasowy areszt dla 64-letniego nożownika

Do zdarzenia doszło minionej środy, kiedy jarosławska policja otrzymała zgłoszenie, iż w jednym z mieszkań na terenie miasta ranny od ciosu nożem został 38-latek.

Poszkodowany trafił do szpitala, śledczy rozpoczęli poszukiwania sprawcy i wkrótce zatrzymali go w mieszkaniu jego znajomego. Zgromadzony przez policjantów materiał dowodowy wystarczył, by 64-latkowi postawić zarzuty usiłowania spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, a także uszkodzenia ciała 38-latka.

Prokuratura wnioskowała do sądu o objęcie starszego z mężczyzn trzema miesiącami aresztu tymczasowego, sąd wniosek zaakceptował. Mieszkańcowi powiatu tarnowskiego grozi teraz do 10 lat pozbawienia wolności.